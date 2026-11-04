El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está dispuesto a aceptar los resultados de las elecciones de medio mandato al Congreso y a trabajar con los representantes del Partido Demócrata.

El 3 de noviembre se celebraron en Estados Unidos las elecciones de medio mandato, en las que los estadounidenses eligieron a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a 35 senadores.

«Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados (…). Trabajaremos con los demócratas y, saben, esperamos con interés colaborar con ellos», dijo el líder estadounidense en una entrevista con el diario The New York Times.

Además, Trump atribuyó las derrotas de los republicanos a su ausencia de las papeletas electorales.

En declaraciones a Politico, Trump aseguró que los demócratas ya se pusieron en contacto con él y le expresaron su disposición a colaborar con la Casa Blanca.

«Trabajaremos con los demócratas para asegurarnos de que las cosas vayan bien en nuestro país. Es muy importante (…) No quiero pasarme dos años sentado y vetando todo lo que se proponga», subrayó.

En cuanto a una posible escalada del conflicto con Irán tras las elecciones, Trump sostuvo que Washington actuará guiándose ante todo por los intereses de EEUU.

Según las primeras estimaciones, se espera que el Partido Republicano pierda el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos.

Antes de los comicios, el Partido Republicano controlaba ambas cámaras del Congreso. (Sputnik)