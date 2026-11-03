La Municipalidad informó que el colectivo dejará de ingresar a la Terminal de Ómnibus. Los servicios hacia Fracción 14 y 15 tendrán un nuevo punto de partida y otra parada de finalización en la zona céntrica.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Transporte, anunció una modificación en el recorrido de la Línea 14 de SolBus, que conecta el centro de la ciudad con los sectores de Fracción 14 y 15.

El cambio más importante es que la unidad dejará de ingresar a la Terminal de Ómnibus, por lo que se establecieron nuevas paradas para el inicio y la finalización del servicio.

¿Dónde comienza el recorrido hacia Fracción 14 y 15?

Para los pasajeros que viajen desde el centro hacia Fracción 14 y 15, el colectivo tendrá como punto de partida el refugio ubicado sobre calle 25 de Mayo, entre Ameghino y avenida Rivadavia.

Desde ese lugar, la unidad continuará con su recorrido habitual.

¿Dónde termina el servicio que regresa al centro?

En el trayecto de regreso, desde Fracción 14 y 15 hacia el centro, el colectivo finalizará su recorrido en el refugio ubicado sobre calle Carlos Pellegrini, entre Ameghino y Gil Álvarez.

De esta manera, los pasajeros deberán tener en cuenta que la Terminal de Ómnibus ya no será parte del recorrido de esta línea.

Recomiendan prestar atención a las nuevas paradas

Desde la Subsecretaría de Transporte solicitaron a los usuarios que tengan presentes las modificaciones al momento de planificar sus viajes, especialmente quienes utilizan habitualmente la Terminal de Ómnibus para abordar el servicio.