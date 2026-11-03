La SCPL informó que quedan suspendidas las interrupciones programadas del suministro de agua potable para este martes 3 y miércoles 4 de noviembre. La decisión se tomó debido a que las reservas de Puesto La Mata se encuentran en condiciones operativas aceptables.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) anunció la suspensión de los cortes programados de agua potable en Comodoro Rivadavia, previstos para este martes 3 y miércoles 4 de noviembre, por lo que los vecinos de Zona Norte, Sur y Central no tendrán las interrupciones anunciadas para estas jornadas.

Según informó la Cooperativa, la decisión responde a que las reservas de agua de Puesto La Mata se encuentran en condiciones de operación aceptables, lo que permite dejar sin efecto las restricciones previstas.

¿Qué zonas de Comodoro no tendrán cortes de agua?

De acuerdo con el comunicado, las suspensiones alcanzan a los siguientes sectores:

Martes 3 de noviembre: queda suspendido el corte programado en Zona Norte.

Miércoles 4 de noviembre: queda suspendido el corte programado en Zona Sur y Central.

De esta manera, las interrupciones previstas para ambas jornadas no se llevarán adelante.

¿Por qué se suspendieron los cortes?

Desde la SCPL explicaron que las condiciones actuales de las reservas de Puesto La Mata permiten mantener el funcionamiento del sistema sin necesidad de realizar los cortes programados.

La disponibilidad de agua en este punto resulta fundamental para la distribución del recurso hacia distintos sectores de Comodoro Rivadavia.