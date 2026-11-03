El presidente Javier Milei vuelve a viajar a España, esta vez con representación institucional, pero sin bilateral con el rey Felipe, que se la concedió a la totalidad de los mandatarios que participarán de la Cumbre Iberoamericana.

Mientras tanto, el vocero Adrian Ravier sigue sin dar respuesta alguna.

Pagni cambió el nombre de su programa, La Odisea por Elisea, en modo de gaste a Milei por su clase magistral.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: