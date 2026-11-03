Las tareas de reacondicionamiento de banquinas se desarrollan entre los kilómetros 1728 y 1755 de la Ruta Nacional 3, en el tramo Garayalde–Comodoro Rivadavia. Los trabajos continuarán este miércoles y solicitan circular con precaución.

Vialidad Nacional informó que este martes 3 de noviembre se realizaron trabajos de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 3, entre Malaspina y Salamanca, con el objetivo de mejorar las condiciones de las banquinas.

Las tareas se concentraron entre los kilómetros 1728 y 1755, dentro del tramo que conecta Garayalde con Comodoro Rivadavia.

Los trabajos continuarán este miércoles

Según detalló el organismo nacional, el operativo se desarrolla con dos motoniveladoras que trabajan en sentidos opuestos: una avanza de sur a norte y la otra de norte a sur.

Los equipos pesados realizan tareas de reacondicionamiento y perfilado de banquinas, que continuarán durante la jornada del miércoles 4 de noviembre en el mismo sector.

Piden circular con precaución

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores reducir la velocidad, circular con precaución y respetar la señalización existente, debido a la presencia de maquinaria vial en la zona.

Para consultar el estado de las rutas nacionales en Chubut y el resto del país, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial: