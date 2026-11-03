La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció beneficios para pequeños contribuyentes y empresas que necesiten regularizar deudas tributarias. El plan contempla descuentos por pago al contado y financiación de hasta 48 cuotas.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia puso en marcha una moratoria tributaria destinada a facilitar la regularización de deudas de pequeños contribuyentes y empresas, con beneficios especiales para quienes tengan obligaciones fiscales pendientes.

Según informó el Ejecutivo municipal, el programa ofrece una quita del 75% en intereses para quienes cancelen sus deudas al contado hasta el 30 de noviembre de 2026.

Además, contempla alternativas de financiación de hasta 48 cuotas para quienes necesiten regularizar su situación mediante un plan de pagos.

¿Qué deudas se pueden incluir?

La moratoria alcanza a las obligaciones tributarias vencidas hasta el 31 de julio de 2026.

El objetivo de la medida es brindar herramientas para que contribuyentes y empresas puedan ponerse al día con sus compromisos fiscales, mediante descuentos y opciones de financiación.

Cómo acceder a la moratoria

Los interesados podrán realizar el trámite a través de la Oficina Virtual del Municipio, ingresando a www.comodoroweb.gob.ar, o de manera presencial.

Desde la Municipalidad destacaron que el programa busca ofrecer un alivio fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.