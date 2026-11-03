La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó las condiciones del programa de recolección de residuos voluminosos. Los vecinos podrán desechar restos de poda, muebles, colchones y electrodomésticos en desuso, respetando el cronograma establecido para cada barrio.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones, difundió información sobre el funcionamiento del programa Barrio Limpio, una iniciativa que contempla jornadas de recolección de residuos voluminosos en distintos sectores de la ciudad.

El objetivo es facilitar a los vecinos la disposición de elementos que, por su tamaño o características, no pueden retirarse mediante el servicio habitual de recolección domiciliaria.

¿Qué residuos se pueden sacar?

El programa contempla el retiro de diferentes tipos de residuos, entre ellos:

Restos de limpieza de patios.

Ramas y restos de poda.

Muebles en desuso.

Electrodomésticos fuera de uso.

Colchones.

Otros residuos voluminosos de características similares.

Cuánto se puede sacar por domicilio

Desde el Municipio aclararon que el servicio tiene un límite de hasta 20 kilos o un metro cúbico de residuos por domicilio.

Si la cantidad supera el máximo permitido, no se realizará el retiro completo de los materiales.

Además, se recordó que los residuos domiciliarios comunes no forman parte del programa y deben colocarse en los canastos correspondientes para su recolección habitual.

No es necesario solicitar el servicio por WhatsApp

Uno de los puntos destacados es que los vecinos no necesitan realizar solicitudes individuales ni enviar mensajes por WhatsApp para acceder al servicio.

La recolección se lleva adelante según el cronograma previamente establecido para cada barrio.

Por este motivo, se solicita sacar los residuos únicamente el día en que esté programado el operativo en el sector, evitando dejarlos en la vía pública con anticipación.