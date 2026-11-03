El Club Oxidad@s CR realizará una jornada solidaria el sábado 7 de noviembre, de 18 a 22 horas, en la estación de servicio YPF de Kilómetro 8. Habrá exhibición de vehículos, danza, zumba y actividades familiares. Solicitan donaciones de artículos de limpieza para el hospital.

El próximo sábado 7 de noviembre, Comodoro Rivadavia será escenario de un nuevo Encuentro Multimarcas Solidario, organizado por el Club Oxidad@s CR con el objetivo de reunir insumos de limpieza destinados al Hospital Alvear.

La actividad se desarrollará de 18 a 22 horas en la estación de servicio YPF de Kilómetro 8 y estará abierta a toda la comunidad.

La propuesta busca reunir a aficionados de los autos, las motos y los vehículos clásicos en una jornada que combinará entretenimiento, encuentro familiar y compromiso solidario.

Qué se puede donar para el Hospital Alvear

Desde la organización convocaron a los asistentes a colaborar con productos de limpieza que serán entregados al establecimiento de salud.

Los insumos solicitados son:

Lavandina.

Desinfectante.

Trapos de piso.

El objetivo es contribuir con elementos necesarios para las tareas cotidianas de higiene y mantenimiento del hospital.

Música, danza y actividades para toda la familia

Además de la exhibición de vehículos de distintas marcas y modelos, el encuentro contará con una programación recreativa.

Entre las actividades anunciadas se encuentran la presentación del grupo de danza Kilimbay, una clase de zumba con Angy, la participación de Zona Jump y Amistad Comercialera.

La convocatoria está dirigida tanto a propietarios de vehículos como a vecinos que quieran acercarse, compartir la tarde y colaborar con la colecta.

Una jornada donde la solidaridad es protagonista

Desde el Club Oxidad@s CR destacaron que la iniciativa busca demostrar que la pasión por los vehículos también puede convertirse en una herramienta de ayuda comunitaria.

“Los fierros nos juntan, pero la solidaridad nos hace grandes”, expresaron desde la organización.

El encuentro se realizará el sábado 7 de noviembre, de 18 a 22 horas, en la YPF de Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia.