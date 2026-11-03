Desde la Municipalidad rechazaron trasladar al Estado una obligación de la empresa empleadora y trabajan junto a la autoridad laboral y la UTA para garantizar que los trabajadores cobren lo que les corresponde.

La secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, fijó posición frente a los despidos sin causa comunicados por la empresa Patagonia Argentina a choferes del transporte público de pasajeros. La funcionaria precisó que “los trabajadores tienen derecho a cobrar lo que les corresponde y la empresa debe pagar”.

“Estamos hablando de una empresa que percibió dinero del Municipio durante años y años para este fin específico y ahora mira para otro lado y pretende que los comodorenses paguen dos veces lo mismo”, sentenció Juárez.

Al respecto, explicó que durante los últimos 20 años el Municipio reconoció a la empresa, dentro del rubro personal del costo del servicio, una previsión por despido equivalente al 2% de la masa salarial, que la firma recibió mes a mes para afrontar las obligaciones propias de la actividad. En ese sentido, indicó que “el Municipio rechaza que ahora se pretenda trasladarle una responsabilidad por un dinero que la empresa ya percibió”.

Sobre la responsabilidad en el conflicto, la funcionaria señaló que “Patagonia Argentina fue la empleadora, mantuvo la relación laboral y comunicó los despidos. El municipio no fue su empleador”, remarcó.

*Acciones legales*

Juárez informó que Asesoría Legal trabaja en las acciones y denuncias respectivas contra Patagonia Argentina, no solo por el intento de trasladar al Municipio una responsabilidad que no le corresponde, sino también por declaraciones del abogado de la empresa en diversos medios en el último período. El alcance de esas medidas es evaluado por Asesoría y el equipo técnico municipal.

La funcionaria sostuvo que “nosotros vamos a defender a ultranza a los vecinos, no vamos a permitir que estos vivos saqueen el bolsillo de los comodorenses”. Y agregó: “Perdieron porque hubo otro que hizo las cosas mejor, que ofreció un servicio mejor y presentó una oferta mejor”, en referencia a la licitación del servicio.

El Municipio trabaja junto a la autoridad laboral y la UTA para garantizar que los trabajadores cobren lo que les corresponde.