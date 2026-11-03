La Federación Empresaria del Chubut (FECh) expresó su satisfacción por la decisión del Gobierno nacional de suspender las medidas de embargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre las empresas, en un contexto de actividad comprometida y dificultades de financiamiento para el sector privado.

«Esta fue una de las iniciativas que planteamos desde la Federación porque nos la trasladaban las empresas de toda la provincia, con o sin apremios en curso. No se puede reactivar nada con una cuenta embargada. Hoy esa demanda tiene respuesta», señaló el presidente de la entidad, Carlos Lorenzo.

Se da por terminada la junta de firmas

La FECh había resuelto en su comisión directiva impulsar una junta de firmas dirigida a los diputados nacionales por Chubut, con el pedido de congelar por 180 días la situación impositiva de las empresas para frenar los embargos. La suspensión anunciada rige hasta mayo de 2027, un plazo mayor al que la entidad reclamaba, por lo que la Federación resolvió dar por finalizada la campaña.

«Damos por cumplido el objetivo y cerramos la junta de firmas. Lo planteamos siempre como una tregua y no como un perdón: nadie pedía dejar de pagar, se pedía tiempo para poder hacerlo. Cuando a una empresa le embargan la cuenta no cobra el Estado, pero tampoco cobran los proveedores ni el personal», afirmó Lorenzo.

Desde la entidad agradecieron a las empresas y cámaras que adhirieron a la iniciativa durante los días en que estuvo abierta.

El impacto en el financiamiento

Desde la Federación remarcaron que el principal efecto de la medida se verá en los próximos meses, en la capacidad de las empresas de acceder a crédito y sostener la operación.

«Para una pyme, tener la cuenta libre de embargos vuelve a hacerla sujeto de crédito, le permite operar con los bancos y programar. En este escenario, eso vale tanto como una baja de impuestos», sostuvo el dirigente.

La entidad aclaró que la suspensión no implica la condonación de deudas ni la eliminación de obligaciones tributarias, sino la postergación de la ejecución fiscal durante el período, y anticipó que continuará planteando el reclamo de fondo.

«Esto atiende la urgencia, y la urgencia estaba. Pero el problema de fondo sigue siendo una carga tributaria que las empresas no pueden afrontar con el nivel de actividad actual, y eso lo vamos a seguir discutiendo», concluyó el presidente de la FECh.