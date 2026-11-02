Mientras siguen los ecos de la «clase magistral» del presidente Javier Milei en la Universidad Di Tella, donde mezcló La Odisea, Sófocles y El Encargado, se conoció que el mandatario planteó al Vaticano subirse al avión del Papa para bajar juntos a suelo argentino.

La Santa Sede contestó con un desairado silencio.

La senadora libertaria Nadia Márquez, hija del pastor al que Milei le inauguró el auditorio en Neuquén, indicó que La Biblia dice que el que no trabaja no come, y por lo tanto justificó lo que está pasando en el país con mucha gente que, al no tener trabajo, vive con lo justo y hasta dejó de comer como corresponde.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: