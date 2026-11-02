La empresa saliente notificó a los trabajadores tras finalizar el plazo de transición del transporte urbano en Comodoro Rivadavia. El intendente Othar Macharashvili rechazó la postura empresarial y aseguró que el área legal municipal analiza los pasos a seguir.

El conflicto por el traspaso del transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo de tensión. Patagonia Argentina confirmó el despido de 72 choferes que no fueron incorporados a la nueva concesionaria, Grupo MR, y responsabilizó al Municipio por el pago de las indemnizaciones correspondientes.

La decisión se conoció luego de cumplirse el plazo de 90 días establecido para la transición del servicio, período durante el cual los trabajadores permanecieron a la espera de una definición sobre su continuidad laboral.

Según informó ABC Diario, la empresa saliente notificó formalmente a los empleados sobre la finalización de sus vínculos laborales y planteó que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia debe afrontar las indemnizaciones previstas en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La empresa responsabiliza al Municipio

El punto central del conflicto radica en quién debe asumir las obligaciones económicas derivadas de los despidos.

Patagonia Argentina sostiene que la responsabilidad corresponde al Ejecutivo municipal, en el marco del proceso de traspaso del servicio a la nueva concesionaria.

La postura empresarial abre un nuevo frente de disputa institucional, mientras los trabajadores afectados enfrentan la pérdida de sus empleos y la incertidumbre sobre el cobro de sus indemnizaciones.

Macharashvili rechazó el planteo empresarial

El intendente Othar Macharashvili rechazó la posición adoptada por Patagonia Argentina y confirmó que el equipo legal del Municipio analiza la situación para determinar los pasos a seguir.

De esta manera, el Ejecutivo comunal dejó en claro su desacuerdo con la pretensión de la empresa de trasladarle el costo de las desvinculaciones laborales.

Por el momento, no se informó una resolución definitiva sobre quién deberá afrontar las indemnizaciones ni sobre las medidas legales que podrían adoptarse.

Incertidumbre para 72 familias

La situación afecta directamente a 72 trabajadores del transporte urbano y sus familias, que durante los últimos tres meses aguardaron una respuesta sobre su futuro laboral.

El vencimiento del período de transición, lejos de resolver el conflicto, derivó en una nueva instancia de incertidumbre.

Ahora, la discusión se concentra en las responsabilidades laborales y económicas de las partes involucradas, mientras los choferes esperan definiciones sobre sus derechos indemnizatorios.