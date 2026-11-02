La Municipalidad de Comodoro Rivadavia inauguró el Vivero Escuela y desarrolló una jornada de formación que reunió a alrededor de 300 participantes en la sede de la Agencia Comodoro Conocimiento. La iniciativa incluyó capacitaciones en hidroponía, apicultura y educación ambiental marina, destinadas a docentes, emprendedores y vecinos interesados en incorporar nuevos conocimientos y desarrollar alternativas productivas.

Las actividades se llevaron adelante durante el sábado y formaron parte de las políticas municipales orientadas a diversificar la economía local, fomentar el cuidado ambiental y generar herramientas que permitan fortalecer los ingresos de las familias.

El presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó la respuesta de la comunidad y el interés que despertaron las propuestas.

“Las tres actividades son fundamentales porque apuntan a construir un mejor futuro, línea en la que nos pide el intendente Othar Macharashvili que trabajemos y a la que los vecinos responden masivamente. Sólo en el curso de hidroponía para esta oportunidad se inscribieron cerca de 300 personas”, expresó.

Inauguraron el Vivero Escuela con una capacitación en hidroponía

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la habilitación del Vivero Escuela, un nuevo espacio destinado a promover el aprendizaje de técnicas de cultivo y producción.

En este marco, se desarrolló una capacitación sobre hidroponía, un sistema que permite cultivar plantas utilizando soluciones nutritivas en agua, sin necesidad de emplear suelo agrícola de manera convencional.

Según informó Zárate, más de 70 personas participaron del curso realizado durante la mañana, mientras que la propuesta había registrado cerca de 300 inscriptos.

La iniciativa busca acercar conocimientos y nuevas tecnologías a vecinos interesados en producir alimentos para el autoconsumo o explorar alternativas de emprendimiento.

La apicultura, una alternativa para generar ingresos

En paralelo, se llevó adelante una capacitación destinada a personas interesadas en iniciarse o profundizar sus conocimientos en apicultura.

La actividad se desarrolló en la planta baja de la Agencia Comodoro Conocimiento y abordó las posibilidades de producción de miel y otros subproductos derivados de la actividad apícola.

Durante el encuentro se analizaron alternativas para impulsar emprendimientos y generar nuevas oportunidades comerciales.

Esta propuesta estuvo vinculada con la puesta en funcionamiento de la sala de extracción comunitaria municipal, una infraestructura destinada a acompañar el desarrollo de la actividad.

Desde el Municipio señalaron que el fortalecimiento de la apicultura forma parte de las acciones destinadas a promover nuevas actividades económicas y ampliar las posibilidades de ingresos familiares.

Docentes se capacitaron sobre el cuidado del Golfo San Jorge

La tercera propuesta estuvo orientada a la educación ambiental marina y contó con la participación de más de 30 docentes de nivel inicial, primario y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Durante la capacitación se trabajó sobre la incorporación de contenidos relacionados con el Golfo San Jorge, su importancia ambiental y la legislación vinculada con la protección del mar.

El objetivo fue brindar herramientas para que los educadores puedan abordar estas temáticas en sus propuestas pedagógicas y promover el conocimiento del entorno natural de la región.

La actividad también buscó fortalecer la conciencia ambiental desde las aulas, destacando la importancia de preservar los ecosistemas marinos.

Nuevas tecnologías para diversificar la economía de Comodoro

Rubén Zárate remarcó que las capacitaciones responden a dos ejes centrales del trabajo que desarrolla la Agencia: la incorporación de tecnologías en las actividades económicas y la generación de oportunidades productivas.

“Una de las funciones de la Agencia es la incorporación de conocimiento intensivo de nuevas tecnologías en las actividades económicas y otra de las funciones es la de contribuir a la diversificación del ingreso de las familias. Ambas cosas están ocurriendo y eso realmente nos pone muy satisfechos”, afirmó.

Desde la gestión municipal destacaron que estas propuestas permiten vincular la formación con actividades productivas concretas, al tiempo que promueven el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.