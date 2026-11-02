Este lunes 2 de noviembre, los bancos públicos y privados de Chubut no brindan atención presencial por el feriado provincial trasladado. Además, el 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario.

Las sucursales bancarias de Comodoro Rivadavia y del resto de Chubut permanecen cerradas este lunes por el feriado provincial que conmemora el juramento de lealtad de los pueblos originarios a la bandera argentina, cuya fecha habitual es el 3 de noviembre.

La medida alcanza a la atención presencial de bancos públicos y privados. Los clientes pueden continuar utilizando canales digitales, como home banking, aplicaciones móviles y transferencias electrónicas.

El próximo viernes 6 de noviembre también se celebra el Día del Bancario, una jornada sin atención habitual en las sucursales.

Cinco días consecutivos sin atención bancaria

El calendario confirmado para la próxima semana establece que las entidades financieras permanecerán cerradas desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive:

Viernes 6: Día del Trabajador Bancario.

Sábado 7 y domingo 8: cierre habitual por fin de semana.

Lunes 9: feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Martes 10: feriado bancario extraordinario dispuesto por el Banco Central mediante la Comunicación A 8487/2026.

La atención presencial en Comodoro Rivadavia se retomará el miércoles 11 de noviembre.

Qué operaciones estarán disponibles

Durante las jornadas sin atención presencial continuarán funcionando los cajeros automáticos, el home banking, las transferencias inmediatas, las billeteras virtuales y los pagos con tarjetas.

En cambio, las gestiones por ventanilla, determinados depósitos y otras operaciones que requieren procesamiento bancario deberán esperar hasta el siguiente día hábil.