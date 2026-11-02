La Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, a través del Cuartel Centro, invita a la comunidad a participar de una gran colecta de caramelos destinada a los niños, en una jornada que combinará solidaridad, entretenimiento y espíritu navideño.

La propuesta se desarrollará el lunes 9 de noviembre, de 14:00 a 20:00 horas, en la Plaza San Martín, donde vecinos y familias podrán acercarse para colaborar con la iniciativa.

Bajo el lema “Gran Colecta de Caramelos por los Niños”, los organizadores buscan reunir golosinas y promover la participación de la comunidad en una actividad solidaria.

Música en vivo y encuentro de autos

La jornada no estará dedicada únicamente a recibir donaciones. También contará con distintas propuestas recreativas para quienes se acerquen a participar.

Entre las actividades anunciadas se destacan un show musical en vivo y un encuentro de autos, que acompañarán la colecta durante la tarde.

La invitación está dirigida a toda la familia, con la intención de generar un espacio de encuentro donde grandes y chicos puedan disfrutar mientras colaboran con una buena causa.

Una iniciativa solidaria impulsada por los Bomberos Voluntarios

La actividad es organizada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, Cuartel Centro, que invita a los vecinos a sumarse con su aporte.

Con una convocatoria de temática navideña, la propuesta busca reunir caramelos para los niños y fortalecer el espíritu solidario de la comunidad.

¿Cuándo y dónde será la colecta?

La actividad se realizará el lunes 9 de noviembre, entre las 14:00 y las 20:00 horas, en la Plaza San Martín de Comodoro Rivadavia.