Con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado del ambiente y la importancia de mantener limpios los espacios naturales, se impulsa una jornada de limpieza comunitaria para el sábado 14 de noviembre, a partir de las 15 horas.

La convocatoria forma parte del proyecto “Cuidemos nuestro tipo de mar, salvemos nuestro planeta”, una propuesta que busca promover pequeñas acciones individuales y colectivas para contribuir a la preservación del entorno.

La actividad propone que cada participante colabore con la limpieza de playas, plazas, ríos, lagos y otros espacios naturales, mediante la recolección de residuos que afectan al ambiente.

La consigna central de la campaña es clara: “Desafortunadamente la playa no se limpia sola… dejemos una huella sustentable”.

La iniciativa apunta a sensibilizar sobre la contaminación generada por los residuos y la necesidad de adoptar hábitos responsables para proteger los ecosistemas.

Una de las características de esta convocatoria es que no establece un único punto de encuentro, sino que invita a participar desde el lugar donde se encuentre cada persona.

“Con amigos y en familia, en el lugar donde estés”, señala la invitación, alentando a que vecinos de distintas localidades puedan sumarse a la jornada.

De esta manera, la actividad busca ampliar su alcance y promover la participación comunitaria a través de acciones concretas de cuidado ambiental.

La convocatoria está prevista para el sábado 14 de noviembre, a las 15:00 horas.

Quienes deseen participar pueden organizarse con familiares o amigos para colaborar en la limpieza de algún espacio natural cercano, tomando las precauciones necesarias para manipular residuos de manera segura.

Para obtener más información sobre la propuesta, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico andres_olivarez@yahoo.com.ar, indicado en la convocatoria.