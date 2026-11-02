La Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia fue escenario de una propuesta educativa que reunió a 200 alumnos de segundo grado en torno a la promoción de la salud y la incorporación de hábitos saludables desde la infancia.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Salud del Municipio, en el marco de las políticas sanitarias de la gestión del intendente Othar Macharashvili, con el objetivo de acercar herramientas de prevención y autocuidado a los más pequeños.

A través de actividades lúdicas, experiencias prácticas y espacios de aprendizaje, los estudiantes trabajaron junto a docentes y profesionales de la salud sobre diferentes aspectos vinculados al bienestar físico y la prevención.

Durante el desarrollo del proyecto, los equipos de la Secretaría de Salud trabajaron de manera articulada con los docentes de la institución para abordar contenidos relacionados con el cuidado del cuerpo y la salud.

Entre las temáticas desarrolladas se destacaron el funcionamiento del corazón, la alimentación saludable, la importancia de la actividad física, el descanso y la higiene bucal.

Además, los alumnos recibieron conocimientos básicos sobre primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), mediante actividades adaptadas a su edad.

La propuesta buscó que los niños pudieran reconocer la importancia de incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana y compartir esos conocimientos con sus familias.

Como cierre del proyecto, se realizó la jornada denominada “Cuidarnos entre todos/as”, que contó con la participación de los estudiantes y sus familias.

Durante el encuentro se organizaron diferentes estaciones educativas, donde los chicos pudieron mostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de las actividades.

Las propuestas incluyeron juegos, experiencias vinculadas al funcionamiento del corazón, prácticas de RCP, la elaboración de un mural colectivo y la proyección de un video protagonizado por los propios alumnos.

La actividad permitió fortalecer el vínculo entre la escuela, las familias y los equipos de salud, promoviendo el aprendizaje compartido.

El secretario de Salud de Comodoro Rivadavia, Jorge Espíndola, destacó el valor de acercar este tipo de iniciativas a la comunidad educativa.

“A través del Programa Integral de Salud buscamos que los chicos no solo accedan a controles y atención sanitaria, sino que también incorporen herramientas para cuidar su salud. Lo que aprenden en la escuela llega a sus hogares y nos permite fortalecer la prevención desde la infancia”, expresó.

El funcionario remarcó que estas propuestas forman parte de un trabajo sostenido de promoción y prevención, orientado a generar conciencia sobre el cuidado de la salud desde los primeros años de vida.

Espíndola también puso en valor el compromiso de los profesionales que participaron en la organización y desarrollo de las actividades.

“Estas actividades reflejan el trabajo que realiza nuestro personal, que planifica y desarrolla propuestas junto a los docentes para acercar la salud a los más chicos. La participación de las familias en el cierre demuestra la importancia de trabajar de manera conjunta entre salud, educación y comunidad”, sostuvo.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que este tipo de experiencias permite trasladar los conocimientos adquiridos en el aula a los hogares, fortaleciendo la prevención y promoviendo hábitos de autocuidado en toda la comunidad.