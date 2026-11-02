En la Ciudad de Buenos Aires, los albergues transitorios pasaron de 170 a 85 establecimientos. Frente a la caída de clientes y los cambios de hábitos, el sector apuesta a promociones de hasta el 50%, habitaciones renovadas y nuevas experiencias para atraer al público joven.

Los tradicionales albergues transitorios atraviesan una profunda transformación en la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas dos décadas, la cantidad de establecimientos se redujo a la mitad: de 170 pasaron a quedar 85, en un escenario marcado por la caída de la ocupación, los cambios en los hábitos de consumo y las dificultades para sostener la rentabilidad.

Según un informe publicado por iProfesional, los propietarios buscan nuevas estrategias comerciales para mantener sus negocios en funcionamiento. Entre las propuestas aparecen turnos en cuotas, descuentos especiales, promociones 2×1 y hasta habitaciones destinadas a reuniones entre amigos.

Turnos en cuotas y promociones para atraer clientes

Franco Sakkal, propietario de los hoteles Jardines de Babilonia, Dissors y Summum, explicó que los márgenes de rentabilidad del sector se redujeron considerablemente.

Según detalló, en sus establecimientos la rentabilidad cayó un 35%, mientras que la evolución de la clientela fue diferente en cada uno de los locales.

Para sostener la actividad, comenzaron a ofrecer turnos en tres cuotas, descuentos del 25% por la compra anticipada de cuatro turnos y promociones especiales durante los días de menor demanda.

Además, algunos establecimientos apuestan a renovar sus habitaciones y mejorar la decoración para ofrecer experiencias diferentes.

Los jóvenes y una nueva forma de utilizar los telos

Uno de los principales desafíos del sector es recuperar al público joven.

Los empresarios señalan que los cambios culturales y una mayor aceptación de las parejas en los hogares familiares redujeron la necesidad de recurrir a estos establecimientos.

Por ese motivo, algunos hoteles comenzaron a promocionar sus instalaciones como espacios para encuentros recreativos.

Es el caso de Faraón, ubicado cerca del estadio de Vélez Sarsfield, que ofrece descuentos del 10% para jóvenes de entre 18 y 25 años.

El establecimiento también promociona habitaciones para realizar reuniones previas a salidas nocturnas, festejos y encuentros entre amigos.

Llega la primera Noche de los Telos con descuentos del 50%

Como parte de las estrategias para reactivar la actividad, el próximo 19 de noviembre se realizará la primera edición de la Noche de los Telos.

La iniciativa, impulsada por Mauro Albarracín, permitirá adquirir anticipadamente turnos con descuentos del 50% en unos 60 albergues transitorios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La propuesta busca recuperar el interés por estos espacios y mostrar las transformaciones que experimentaron en los últimos años.

Albarracín, conocido en redes sociales por recorrer y mostrar las instalaciones de distintos albergues, sostiene que muchos establecimientos incorporaron nuevas comodidades, propuestas gastronómicas y habitaciones diseñadas para experiencias que van más allá de su uso tradicional.

Un negocio que intenta reinventarse

La caída de la cantidad de albergues transitorios refleja los cambios que atraviesa una actividad históricamente vinculada con la vida urbana argentina.

Mientras algunos establecimientos cerraron sus puertas, otros decidieron invertir en modernización, promociones y nuevas formas de atraer clientes.

La apuesta del sector es adaptarse a las nuevas generaciones y recuperar una demanda que, según los empresarios, ya no responde a los mismos hábitos de hace dos décadas.

Fuente: iProfesional