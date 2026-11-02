Vialidad Nacional confirmó que se restableció la circulación para todo tipo de vehículos. Finalizaron los trabajos de reparación de alcantarillas y relleno de socavaciones, por lo que quedó sin efecto el desvío provisorio.

Vialidad Nacional informó este lunes 2 de noviembre que quedó habilitada la circulación para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional N.º 3, en el tramo comprendido entre Caleta Olivia y el límite con la provincia de Chubut.

La medida se concretó luego de finalizar los trabajos de reparación que se desarrollaban en la zona de La Lobería, donde se habían detectado socavaciones que requerían intervención.

Finalizaron los trabajos en La Lobería

Según el comunicado oficial, las tareas se llevaron adelante entre los kilómetros 1872 y 1877 de la Ruta Nacional N.º 3.

Los trabajos incluyeron el relleno de socavaciones y la reparación de dos alcantarillas, con el objetivo de recuperar las condiciones de circulación de la calzada.

Durante la ejecución de las obras se había implementado un desvío provisorio para permitir el tránsito vehicular.

Se restableció la circulación por la calzada principal

Con la finalización de las tareas, Vialidad Nacional confirmó que los conductores ya pueden circular nuevamente por la calzada principal.

De esta manera, quedó sin efecto el desvío que se había dispuesto durante la intervención.

La habilitación alcanza a vehículos particulares, transporte de pasajeros y unidades de carga que transitan por este corredor que conecta el norte de Santa Cruz con Chubut.