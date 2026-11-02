Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia tendrá nuevamente a Anyelo Cisneros en sus filas. El ala-pívot venezolano volverá a vestir la camiseta de La Magia este martes 3 de noviembre, cuando el conjunto dirigido por Pablo Favarel visite a Atenas de Córdoba por una nueva jornada de la Liga Nacional.

Cisneros regresará al conjunto patagónico para iniciar su tercer ciclo en la institución, luego de su paso por el básquet mexicano, donde disputó la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con Mineros de Zacatecas.

El jugador fue parte del plantel que hizo historia en la temporada 2025/26 al consagrarse campeón de la Liga Nacional. Su vuelta representa un aporte importante para el equipo, que suma nuevamente a un jugador con experiencia en la competencia, capacidad física y conocimiento de la identidad de Gimnasia.

De esta manera, Anyelo volverá a ponerse a disposición de Pablo Favarel y tendrá la oportunidad de reencontrarse con la camiseta del Verde este martes en Córdoba, en el compromiso frente a Atenas.