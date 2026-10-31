Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia afrontará una nueva gira por la provincia de Córdoba, donde disputará tres encuentros correspondientes a la Liga Nacional de Básquet. El conjunto patagónico comenzará su recorrido este domingo 1 de noviembre frente a Instituto, continuará el día 3 ante Atenas y cerrará su visita el jueves 5 frente a Independiente de Oliva.

El primer compromiso de La Magia será ante Instituto, este domingo desde las 20:30 horas, en el estadio Ángel Sandrín, en la capital cordobesa. Luego, el martes 3, el Verde volverá a presentarse en Córdoba para medirse con Atenas, mientras que el jueves 5 finalizará la gira frente a Independiente, en la ciudad de Oliva.

Gimnasia llega a la gira con un registro de cinco victorias y dos derrotas en sus primeras siete presentaciones. El conjunto dirigido por Pablo Favarel viene de conseguir un importante triunfo frente a Ferro por 73-61, en el estadio Socios Fundadores, siendo Marcos Chacón el goleador con 18 puntos. Ahora buscarán trasladar ese buen rendimiento a sus compromisos fuera de casa.

Por su parte, Instituto presenta un balance de tres victorias y una derrota en el inicio de la competencia. La Gloria llega a este encuentro luego de vencer a Lanús por 75-73, en su última presentación, y buscará hacerse fuerte ante su público en el Ángel Sandrín.

En la previa de estos compromisos, Marcos Chacón se refirió a la preparación del equipo y a los desafíos que tendrá por delante: “Nos estamos preparando muy bien. Tuvimos una buena jornada de entrenamiento para ya pensar en lo que es el primer partido contra Instituto”.

En ese sentido, el jugador destacó la importancia de afrontar cada encuentro con concentración y compromiso: “Esta va a ser una gira dura, vamos a un partido a la vez y ahora pensando en Instituto. Sabemos que todos los partidos son difíciles y que tenemos que lucharlos desde el minuto uno hasta el último”.

Por otra parte, Chacón también habló sobre su presente individual y cómo se siente dentro del equipo: “Me estoy sintiendo muy bien. La verdad que con la confianza del cuerpo técnico y los compañeros del equipo me estoy sintiendo muy bien. Trato siempre que, cuando entre a la cancha, pueda ayudar al equipo en lo que sea necesario y seguir trabajando para mejorar y que las buenas cosas sigan viniendo”.

EL ÚLTIMO ANTECEDENTE

El último cruce entre Gimnasia e Instituto se disputó el 11 de abril de 2026, en el estadio Socios Fundadores, con victoria del conjunto cordobés por 84-77. En aquella oportunidad, Javier Saiz fue el máximo anotador de la Gloria con 27 puntos, seguido por Leonel Schattmann, con 22. Por el lado del Verde, Martiniano Dato fue el goleador con 15 unidades, mientras que Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí aportaron 10 puntos cada uno.