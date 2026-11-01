Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en una nueva edición del Superclásico argentino disputado en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El único gol del encuentro lo anotó el defensor Lautaro Di Lollo a los 27 minutos del primer tiempo, conectando un preciso cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa.

El desarrollo del partido estuvo fuertemente condicionado por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 10 minutos de juego tras una falta de último recurso sobre Miguel Merentiel que fue revisada en el VAR.

Sobre el cierre del complemento, a los 79 minutos, Gonzalo Montiel también vio la tarjeta roja por una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco, dejando al conjunto de Núñez con nueve futbolistas.

Con este resultado, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se consolidó en lo más alto de la tabla anual del fútbol argentino, y aseguró su clasificación a la Libertadores.