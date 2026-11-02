Este lunes, en las instalaciones del Centro Cultural, el intendente Othar Macharashvili encabezó el acto conmemorativo por el 68° aniversario de la continua labor de la Policía Federal Argentina en Comodoro Rivadavia. La ceremonia contó con la participación de funcionarios del gabinete municipal, miembros del Concejo Deliberante, referentes del Poder Judicial y representantes de distintas instituciones locales y regionales.

Durante el encuentro, que reunió a autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la Justicia Federal y provincial, referentes eclesiásticos y presidentes de las agrupaciones de veteranos de Malvinas, se puso en valor la destacada trayectoria de la institución en la Patagonia y la permanente articulación con el Municipio para el bienestar de la ciudadanía.

En la jornada que estuvo impregnada de emotividad con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Militar de Música de la IX Brigada Aérea «Capitán Luis Candelaria», hizo uso de la palabra en representación de la PFA, el jefe de la División Unidad Operativa Federal Caleta Olivia, Subcomisario, Leonardo Adrián Caporaletti, quien brindó un sentido discurso en el que repasó los hitos históricos de la fuerza desde sus orígenes en 1821, la organización de la Policía de la Capital en 1880 y la denominación oficial de Policía Federal Argentina adoptada el 1° de enero de 1945.

Al hacer foco en el trabajo local, destacó la labor ininterrumpida de la fuerza, al mencionar que «durante estos 68 años de continua labor en la ciudad, hombres y mujeres de la Policía Federal han cumplido sus funciones en esta región patagónica con sus particularidades, distancias y desafíos. Cada servicio, cada intervención y cada tarea cotidiana han contribuido a constituir la presencia institucional que hoy celebramos».

En el lugar, no sólo se rindió un tributo al personal retirado y a los efectivos caídos en cumplimiento del deber, reconociendo su legado y entrega, sino que además los jefes policiales reafirmaron su vocación de servicio y el compromiso de continuar articulando esfuerzos con el Estado municipal y los distintos organismos para brindar mayor tranquilidad a la comunidad.