La UNPSJB se convirtió en territorio de encuentro: estudiantes secundarios de Comodoro fueron protagonistas del Concurso de Afiches por la Memoria

Organizado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS), el certamen reunió a jóvenes de las escuelas N.° 745 y N.° 738. A través del arte contemporáneo, la pintura y el dibujo, las y los estudiantes plasmaron su mirada sobre los 50 años de la última dictadura y el derecho a la identidad, consolidando a la Universidad como un espacio abierto de participación para los futuros ingresantes.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Derecho a la Identidad y rumbo al 50.º aniversario de la última dictadura militar en Argentina, el hall de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) vivió una jornada profundamente emotiva. El espacio universitario abrió sus puertas para recibir a estudiantes, docentes y directivos de las escuelas secundarias N.° 745 «José Fuchs» (del barrio del mismo nombre) y N.° 738 (del barrio San Cayetano), quienes fueron los grandes protagonistas de la entrega de reconocimientos del Concurso de Afiches por la Memoria en clave de género.

La iniciativa que se realizó con el aval de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS) y el acompañamiento de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, se consolida como una política institucional clave. Con estas acciones, la FHCS busca generar vínculos tempranos, espacios de escucha activa y puntos de encuentro genuinos con los futuros ingresantes de la región, reafirmando a la Universidad pública como un territorio de construcción colectiva.

El arte joven como puente con la historia

Las producciones de las y los jóvenes destacaron por su alto valor expresivo y reflexivo. Al recorrer sus obras, las voces de las y los estudiantes se transformaron en testimonio vivo del compromiso generacional con los Derechos Humanos:

«Me inspiré en el relato de la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen, quien decía que al encontrar a otras madres sintió que ya no estaba sola […]. Usé birome, pintura, corrector y marcadores para retratar a esa madre caminando entre las calles, bajo el acecho de los militares pero unida en una misma lucha colectiva», compartió una de las estudiantes participantes.

Otro de los ejes recurrentes en los trabajos fue la profunda reflexión sobre el silencio, la angustia y la resistencia:

«Lo que me inspiró fue el silencio que se guardaba en ese tiempo, y lo quise plasmar en la hoja […]. Una persona sin cara llorando como las mujeres y abuelas por los desaparecidos, y una cinta en la boca con letras alrededor que expresan dolor y la falta de expresión», detalló otra de las jóvenes creadoras al explicar el uso de acuarelas y recursos visuales.

Asimismo, los trabajos abordaron la simbología de las Madres y Abuelas desde una perspectiva contemporánea:

«Esta obra representa el dolor y la esperanza […]. En el centro se observa a una mujer con el pañuelo blanco abrazando a su hijo, simbolizando el reencuentro, la búsqueda de identidad y el amor que nunca se perdió», expresaron en otra de las memorias descriptivas de los afiches.

Una jornada federal y comunitaria

El encuentro trascendió las paredes del aula universitaria al sumar a vecinas, vecinos, gestores culturales y periodistas vinculados al proyecto “Homenaje a los peones rurales de la Patagonia rebelde”. Durante la jornada se realizaron intervenciones artísticas sobre camisas para visibilizar la histórica lucha de los trabajadores rurales de 1920, una actividad promovida por la comunidad con el aval de la Secretaría de Extensión. A esto se sumó la participación de la Red por el Derecho a la Identidad (Nodo Costa y Valle) mediante la proyección continua de cortos audiovisuales.

El jurado —integrado por las profesoras e investigadoras Liliana Ostrovsky, Virginia Nahuelanca y Susana Díaz— evaluó las propuestas y otorgó tres reconocimientos especiales, destacando el profundo compromiso de la juventud comodorense.

Estudiantes reconocidos

Desde la organización se expresó un especial agradecimiento a la comunidad educativa y se destacó la participación activa de los siguientes estudiantes:

Flavia Giselle Saavedra Cerrudo

Valentina Vades

Shonali Cartagena

Luciana Elizabeth Salazar

Victoria Luján Soto

Fany Rauque

Ana Paula Felicitas Soto

Juliana Melo

Ian Rodríguez

Sara Valentina Hasenauer

Alexia Massa

María Josefina Pérez Palma

El cierre del evento contó con la presencia de las autoridades de la unidad académica: la decana de la FHCS, Silvana dos Santos; la secretaria Académica, María Eugenia Domínguez; y la prosecretaria de Extensión, Mónica Baeza. Además de directivos, docentes y familiares de las escuelas involucradas.

Desde la Secretaría de Extensión destacaron que esta propuesta se enmarca en dos grandes ejes de trabajo institucional: el Programa Horizontes y el Programa «A 50 años de dictadura militar: memoria, verdad y justicia», reafirmando el rol social de la universidad pública en la construcción de memoria colectiva junto a las escuelas secundarias de Chubut. La muestra se pudo apreciar en el hall de la Universidad y se montará en distintas actividades públicas hasta fin de año.