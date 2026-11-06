El diputado Christian Castillo recordó el papel fundamental de la exlegisladora en la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Su fallecimiento coincidió con la aprobación de la expropiación de la última vivienda de Rodolfo Walsh, en San Vicente.

El fallecimiento de Patricia Walsh, histórica dirigente de izquierda y defensora de los derechos humanos, generó numerosas expresiones de reconocimiento por su trayectoria política y su compromiso con la lucha contra la impunidad de los crímenes de la última dictadura militar.

Durante una entrevista radial, el diputado provincial Christian Castillo destacó su legado y recordó el papel decisivo que tuvo como legisladora nacional para impulsar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Walsh falleció el jueves 5 de noviembre, a los 74 años, y fue despedida por organismos de derechos humanos y referentes políticos. <Cite refs={[“turn841158search9”,“turn841158search13”]}/>

La diputada que impulsó la anulación de las leyes de impunidad

Castillo recordó que Patricia Walsh sostuvo durante semanas el reclamo para que el Congreso debatiera la nulidad de las leyes que habían limitado el juzgamiento de los responsables de delitos cometidos durante la dictadura.

Según relató, la entonces diputada promovió pedidos de sesiones especiales, incluso cuando inicialmente contaba con escaso acompañamiento de otros legisladores.

Finalmente, el cambio de posición de sectores mayoritarios permitió avanzar con la anulación de las normas en 2003, un paso fundamental para la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

La trayectoria de Walsh fue reconocida por Abuelas de Plaza de Mayo, que destacó su participación en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

Aprobaron la expropiación de la última casa de Rodolfo Walsh

En una coincidencia especialmente significativa, el fallecimiento de Patricia Walsh se produjo el mismo día en que la Legislatura bonaerense aprobó la expropiación de la última vivienda de su padre, el periodista y escritor Rodolfo Walsh.

La propiedad se encuentra en San Vicente, provincia de Buenos Aires, y el objetivo de la iniciativa es recuperarla como espacio de memoria histórica y cultural.

Castillo explicó que el proyecto había sido impulsado originalmente por la legisladora Laura Cano, pero perdió estado parlamentario. Posteriormente, retomó la iniciativa y promovió su tratamiento legislativo.

La aprobación permitirá avanzar en la recuperación de un inmueble estrechamente vinculado con la historia del periodismo argentino y la resistencia a la dictadura.

Castillo analizó el escenario político internacional

Durante la entrevista, el diputado también realizó un análisis de la situación política internacional y del desempeño de distintos gobiernos y dirigentes de derecha.

En ese contexto, mencionó la derrota electoral de Jair Bolsonaro en Brasil y los resultados de las recientes elecciones estadounidenses, que interpretó como señales de dificultades para sectores políticos identificados con la ultraderecha.

También se refirió a la crisis institucional de Paraguay, donde Santiago Peña presentó su renuncia en medio del escándalo financiero vinculado con Ueno Bank.

Castillo planteó que la dimisión podría tener consecuencias sobre los fueros y las responsabilidades judiciales del mandatario. Se trata de una interpretación política del legislador: la renuncia todavía debía completar su tratamiento institucional y el juicio político continuaba abierto. <Cite refs={[“turn841158news33”,“turn841158search14”]}/>

Críticas al Gobierno de Milei y al Poder Judicial

En relación con la Argentina, Castillo consideró que el gobierno de Javier Milei podría enfrentar mayores dificultades políticas y económicas ante el debilitamiento de algunos de sus referentes internacionales.

Además, cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial y sostuvo que existen decisiones que, a su entender, favorecen políticamente al Gobierno nacional.

El legislador también criticó los acuerdos parlamentarios para la designación de magistrados y se refirió al tratamiento judicial del caso $LIBRA, al que vinculó con presuntas situaciones de impunidad.

Estas afirmaciones forman parte de la evaluación política de Castillo y no constituyen conclusiones judiciales.

Un legado vinculado a la memoria y los derechos humanos

Más allá del análisis político, uno de los ejes centrales de la entrevista fue el reconocimiento a Patricia Walsh.

Su trayectoria estuvo marcada por la búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura y por la defensa de los derechos humanos.

Hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, desaparecido durante el terrorismo de Estado, y hermana de María Victoria Walsh, asesinada en 1976, Patricia mantuvo una participación activa en las luchas por la memoria histórica.