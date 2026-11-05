El presidente, Javier Milei, aseguró que la doctrina fascista constituye la base de las políticas socialistas porque aspira a un Estado omnipresente, según planteó durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra este miércoles y jueves en Madrid.

«La máxima fascista ‘todo el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado’ describe a los Estados socialistas», sostuvo Milei ante los representantes de 22 países de habla española y portuguesa.

El líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) afirmó que la equivalencia entre socialistas y fascistas «no es casual», ya que, según dijo, «comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a difundir propaganda y adoctrinamiento».

En esa línea, Milei insistió en que los fascistas se encuentran «a la derecha de la extrema izquierda», sin que por ello dejen de ser socialistas.

Tras saludar con un apretón de manos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien había calificado de «dictador» dos semanas antes, el mandatario argentino señaló que estas posturas políticas siguen vigentes «en agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa».

Sin mencionar al presidente estadounidense, Donald Trump, con quien expresó un alineamiento incondicional, Milei indicó que los recientes resultados de las elecciones presidenciales en Chile, Colombia y Perú, en las que resultaron elegidos José Antonio Kast (ultraderecha), Abelardo de la Espriella (ultraderecha) y Keiko Fujimori (derecha), respectivamente, «impulsan una revelación, una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder».

Otros países de la región, en cambio, «invocan los derechos humanos mientras encarcelan a disidentes y silencian a la prensa», afirmó.

Tras defender los recortes del gasto público impulsados por su Gobierno en Argentina, Milei abogó por exigir a los organismos multilaterales que justifiquen los recursos que reciben y eviten «la superposición de mandatos y responsabilidades».

En la parte final de su discurso, el jefe de Estado argentino agradeció el comunicado especial que los representantes de los 22 países participantes en la cumbre suscribieron por unanimidad para respaldar la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido con vistas a resolver la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas (Falkland, según la denominación británica).

El mandatario también hizo referencia al proyecto Sea Lion (León Marino), que prevé la extracción de hidrocarburos en la cuenca norte del archipiélago.

«El Reino Unido, abusando de la situación de facto derivada de su ocupación ilegal, impulsa la explotación de hidrocarburos mediante licencias ilegales e ilegítimas otorgadas a las firmas Rockhopper y Navitas», afirmó en referencia a estas empresas de origen británico e israelí, respectivamente.

Argentina y el Reino Unido comparecerán los días 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), para exponer sus argumentos sobre el caso presentado por Buenos Aires con el objetivo de impedir que Londres explote hidrocarburos en las islas Malvinas, recordó Milei.

Argentina inició este procedimiento el pasado 28 de septiembre, cuando recurrió al mecanismo de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado internacional que regula los derechos y obligaciones de los Estados en mares y océanos.

«Estas decisiones responden al objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Lo procuramos por medios pacíficos y conforme al derecho internacional», recalcó.

Bajo el lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’, Madrid acoge esta nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que reúne a 22 países de habla española y portuguesa con el objetivo de fortalecer la cooperación regional. (Sputnik)