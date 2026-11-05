El análisis del Laboratorio Regional de Investigación Forense halló material de la niña en el hocico y la boca del perro. El MPF lo considera una prueba que confirma su responsabilidad en el ataque de Playa Magagna.

La Fiscalía sostuvo que Perejil es el perro que causó la muerte de la niña de 5 años, luego de que un estudio genético detectara restos biológicos de ella en el hocico y la cavidad bucal del animal.

El ataque ocurrió el sábado 13 de junio en Playa Magagna, cerca de Rawson. La causa la conducen la fiscal jefe de Rawson, Laura Castagno, y el procurador fiscal Jeremías Regueira.

Los peritos analizaron hisopados del pelaje del hocico, de su parte externa y del interior de la boca, sobre dientes y encías. Las tres muestras dieron un único perfil femenino, idéntico al de la muestra de referencia de la niña.

El estudio se suma a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los testimonios y los estudios forenses recolectados, que según la Fiscalía de Rawson identifican al animal como causante de las heridas mortales.

«El resultado de la pericia genética viene a robustecer el resto de las evidencias reunidas, lográndose un avance significativo sobre el acaecimiento del luctuoso hecho», afirmó la fiscal jefe Laura Castagno.