Susana Santillán, vocera de las familias damnificadas del barrio Sismográfica, expresó su preocupación por la falta de precisiones sobre el depósito del subsidio de alquiler. También reclamó la publicación del segundo listado de beneficiarios y soluciones habitacionales definitivas.

Vecinos del barrio Sismográfica, afectados por el deslizamiento del Cerro Hermitte, se presentaron este jueves en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para reclamar respuestas sobre el pago del subsidio de alquiler.

Susana Santillán, vocera de los damnificados, explicó que la preocupación crece ante el vencimiento de los contratos y la proximidad del feriado bancario, que podría retrasar los depósitos y generar intereses por mora.

Según indicó, propietarios e inmobiliarias solicitan fechas concretas de pago, mientras que las familias todavía no tienen confirmación de cuándo recibirán los fondos.

Advierten que el subsidio no estará disponible este viernes

Santillán señaló que, durante la visita al Municipio, personal del área de Caja les informó que el dinero no estaría disponible este viernes.

La situación genera incertidumbre entre las familias, ya que algunas podrían enfrentar recargos por atrasarse apenas uno o dos días en el pago del alquiler.

Ante este escenario, los vecinos solicitaron una reunión con las autoridades municipales para obtener una respuesta sobre la fecha de depósito.

Esperan el segundo listado de beneficiarios

La vocera también reclamó novedades sobre el segundo listado de familias afectadas por el deslizamiento.

Según explicó, la Municipalidad se había comprometido a dar a conocer la nómina durante la primera semana de noviembre.

Los damnificados estiman que alrededor de 150 familias permanecen afectadas por la situación y necesitan definiciones sobre la asistencia y su futuro habitacional.

Cerro Dragón: aseguran que las lluvias agravaron las grietas

Santillán también describió las dificultades que atraviesan los vecinos del sector de calle Cerro Dragón.

Según relató, el deterioro de la calzada impide el ingreso de vehículos, por lo que deben estacionar cerca de la garita de seguridad, en el sector de talleres, y continuar caminando hasta las viviendas.

Además, advirtió que las recientes lluvias incrementaron las grietas y los movimientos del terreno.

La vocera sostuvo que las autoridades les comunicaron que el sector es inhabitable y que las familias no podrán regresar a sus hogares.

Mientras esperan el pago del subsidio, los vecinos insisten en que la asistencia económica debe garantizarse sin demoras para evitar nuevas dificultades.