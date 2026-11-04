Tras seis meses de reclamos sin respuestas, la agrupación se manifestó en Comodoro Rivadavia y consiguió que la interventora Vanesa Nievas firmara un pronto despacho. Denuncian problemas con medicamentos, cobros de plus médicos, demoras en tratamientos y reducción de personal.

La agrupación Jubilados en Lucha realizó una nueva protesta frente a la sede de PAMI en Comodoro Rivadavia para reclamar soluciones a las dificultades que, según denuncian, afectan la atención médica de los afiliados en la ciudad y la región.

Fabián Pereyra, representante de la organización, explicó que la movilización se concretó después de seis meses de gestiones sin respuestas satisfactorias. Durante la jornada, una delegación de tres jubilados fue recibida por la interventora Vanesa Nievas, quien firmó un pronto despacho presentado por los manifestantes.

Sin embargo, Pereyra advirtió que la firma del documento no representa una solución a los problemas planteados.

Reclaman respuestas por medicamentos y atención médica

Entre las principales preocupaciones de la agrupación se encuentran las dificultades para acceder a medicamentos, las demoras administrativas y los problemas con las prestaciones médicas.

Pereyra denunció que algunos profesionales cobran un plus por la atención y cuestionó el funcionamiento del sistema de cápitas para médicos de cabecera y especialistas.

También sostuvo que se registran restricciones en la entrega y cobertura de medicamentos, una situación que, según afirmó, afecta especialmente a pacientes que necesitan tratamientos continuos.

El referente advirtió que los trámites burocráticos pueden provocar demoras graves en la atención de personas con enfermedades complejas.

La interventora propuso una mesa de diálogo

Durante la reunión, Vanesa Nievas planteó la posibilidad de conformar una mesa de trabajo con representantes de Jubilados en Lucha.

Pereyra señaló que la propuesta será analizada por la agrupación antes de tomar una decisión.

No obstante, cuestionó que la intervención local ofrezca respuestas individuales frente a situaciones que, a su entender, afectan a numerosos afiliados.

Además, consideró que muchas de las decisiones que condicionan el funcionamiento de PAMI se adoptan a nivel nacional, por lo que la funcionaria local tendría facultades limitadas para resolverlas.

Denuncian reducción de personal y problemas edilicios

Otro de los puntos planteados durante la protesta fue la situación laboral y edilicia de la sede de PAMI.

Según Pereyra, las oficinas funcionaron sin calefacción durante parte del invierno y actualmente contarían con una dotación de aproximadamente 25 trabajadores.

Por su parte, Jorge Garzón, referente de jubilados de Caleta Olivia, denunció presuntas presiones hacia empleados para que abandonen sus puestos.

Los manifestantes también cuestionaron las condiciones de retiro ofrecidas al personal y expresaron preocupación por el impacto que una eventual reducción de trabajadores podría tener en la atención al público.

Estas denuncias corresponden a los testimonios de los representantes de la agrupación y requieren una respuesta institucional para establecer su alcance.

Cuestionamientos por la falta de acceso de la prensa

Pereyra también expresó su malestar porque, según relató, no se permitió el ingreso de periodistas a la reunión mantenida con la interventora.

El representante de Jubilados en Lucha reclamó mayor transparencia y consideró necesario que las autoridades brinden explicaciones públicas sobre la situación de la obra social.

En ese sentido, cuestionó la ausencia de conferencias de prensa para informar sobre las decisiones que afectan a los afiliados.

Los jubilados definirán cómo continúa el reclamo

Tras la reunión, la agrupación evaluará en asamblea si acepta integrar la mesa de diálogo propuesta por Nievas.

También realizará un seguimiento del pronto despacho firmado y de las solicitudes presentadas ante la intervención.

Pereyra insistió en que el reclamo no se limita a situaciones particulares, sino que busca respuestas para el conjunto de jubilados y pensionados que dependen de PAMI en Comodoro Rivadavia y la región.