Daniela Andrade, directora de Diversidad y Género de Comodoro Rivadavia, expresó su preocupación por las agresiones denunciadas en los bosques de Palermo y advirtió sobre el impacto de los discursos de odio. También anunció que la Marcha del Orgullo se realizará el 7 de noviembre en Buenos Aires y el 28 en Comodoro Rivadavia.

La directora de Diversidad y Género de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Daniela Andrade, expresó su preocupación por los recientes ataques denunciados contra mujeres trans en los bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, y llamó a la sociedad a repudiar cualquier manifestación de violencia y discriminación.

Durante una entrevista radial, la funcionaria también brindó detalles sobre los preparativos de las Marchas del Orgullo previstas para noviembre, tanto en Buenos Aires como en Comodoro Rivadavia.

Denuncian ataques contra mujeres trans en Palermo

Andrade se refirió a una serie de agresiones que, según denunció, fueron protagonizadas por personas que circulaban en bicicletas y atacaban a mujeres trans utilizando palos y ramas de árboles.

De acuerdo con su relato, los propios agresores habrían registrado los episodios y difundido videos en TikTok.

La referente calificó estos hechos como una expresión de violencia discriminatoria y recordó situaciones similares que atravesó históricamente el colectivo trans, especialmente antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género.

También manifestó su preocupación por la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y protección.

Advierten sobre el impacto de los discursos de odio

Durante la entrevista, Andrade vinculó el incremento de las expresiones de violencia con el clima de confrontación política y social.

En particular, cuestionó declaraciones del presidente Javier Milei, entre ellas las realizadas durante su participación en el Foro de Davos, al considerar que contribuyen a legitimar prejuicios contra las personas LGBT+.

La funcionaria sostuvo que los discursos que deshumanizan a determinados sectores pueden favorecer situaciones de discriminación y agresión.

Al mismo tiempo, destacó las expresiones de solidaridad de personas ajenas al colectivo que manifestaron públicamente su rechazo a los ataques denunciados.

Buenos Aires se prepara para la Marcha del Orgullo

Andrade confirmó que la Marcha del Orgullo en Buenos Aires está prevista para el sábado 7 de noviembre y señaló que participa en su organización.

Según explicó, los organizadores proyectan una convocatoria de hasta tres millones de personas, una estimación que todavía no constituye una cifra de asistencia confirmada.

Uno de los principales desafíos será la coordinación de los operativos de seguridad y la circulación en los sectores donde se desarrollará la movilización.

La referente también mencionó conversaciones con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para organizar la convivencia de distintas actividades previstas en el espacio público.

Comodoro tendrá su Marcha del Orgullo el 28 de noviembre

En el plano local, Andrade anunció que Comodoro Rivadavia realizará su Marcha del Orgullo el sábado 28 de noviembre.

La movilización formará parte de las actividades que se desarrollarán en distintas ciudades del país durante el mes, con el objetivo de visibilizar los derechos de la diversidad sexual y de género.

La convocatoria también buscará promover el respeto, la igualdad y el rechazo a toda forma de discriminación.

Un llamado a la sociedad

Andrade remarcó la importancia de que las agresiones contra personas LGBT+ no sean naturalizadas y convocó a la comunidad a expresar su rechazo frente a los hechos de violencia.

En ese sentido, sostuvo que la participación ciudadana y la solidaridad resultan fundamentales para construir espacios más seguros.

Las movilizaciones de noviembre se desarrollarán en un contexto marcado por los reclamos de igualdad de derechos, la preocupación por los discursos discriminatorios y la necesidad de prevenir nuevos episodios de violencia.