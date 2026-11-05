La interrupción total del tránsito será el 7 de noviembre, entre las 8 y las 13 horas. El Municipio realizará trabajos de reparación de la carpeta asfáltica.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que este sábado 7 de noviembre se realizará un corte total del tránsito vehicular en el camino alternativo Centenario, debido a tareas de mantenimiento vial.

La interrupción se extenderá desde las 8:00 hasta las 13:00 horas, período durante el cual se llevarán adelante trabajos de reparación de la carpeta asfáltica.

Desde el Municipio solicitaron a los automovilistas prever recorridos alternativos y organizar sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes.

Asimismo, recomendaron circular con precaución en los sectores cercanos a la zona de intervención.