El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría e inestable, con una máxima de apenas 14°C. Las precipitaciones más intensas llegarían durante la tarde, mientras que el viento podría registrar ráfagas de hasta 59 km/h.

Comodoro Rivadavia se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias para este jueves 5 de noviembre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico anticipa un marcado descenso de temperatura, cielo mayormente nublado y precipitaciones que podrían ser intensas durante la tarde.

La temperatura mínima prevista es de 12°C y la máxima alcanzará apenas los 14°C, en una jornada que estará marcada por la inestabilidad.

A las 5 de la mañana, la ciudad registraba 14°C, con polvo levantado por el viento, humedad del 50% y viento del oeste a 39 km/h.

¿A qué hora llegarán las lluvias?

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 12°C y una baja probabilidad de precipitaciones, de entre el 0 y el 10%.

El panorama cambiará durante la tarde, cuando se esperan lluvias fuertes, con una probabilidad de entre el 70% y el 100%. La temperatura alcanzará los 14°C y el viento soplará del sudeste.

Por la noche continuarán las lluvias, aunque con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, mientras que la temperatura descenderá nuevamente a 12°C.

Viento y ráfagas de hasta 59 km/h

El viento también tendrá presencia durante la jornada.

Por la mañana soplará del oeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Durante la tarde y la noche cambiará al sudeste, con velocidades similares y ráfagas previstas de entre 42 y 50 km/h.

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