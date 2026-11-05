Un total de 150 auxiliares de comedores escolares de Comodoro Rivadavia participaron de una capacitación en Manipulación de Alimentos, organizada por el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial.

La actividad se desarrolló de manera presencial durante cuatro jornadas en las instalaciones de la Escuela Provincial N.º 766 “Perito Francisco Moreno”, con el objetivo de fortalecer los conocimientos del personal encargado de la preparación y manipulación de alimentos en establecimientos educativos.

La formación estuvo a cargo de la médica veterinaria Lara Zaffaroni, profesional de la División de Bromatología del Departamento de Salud Ambiental de la Unidad de Gestión Descentralizada Zona Sur (UGDZS).

Una capacitación fundamental para la seguridad alimentaria

El curso permitió que los participantes incorporaran conocimientos y herramientas técnicas para garantizar un manejo adecuado de los alimentos, especialmente en espacios donde diariamente se preparan y distribuyen comidas destinadas a estudiantes.

La capacitación se desarrolló conforme a lo establecido en el artículo 21 del Código Alimentario Argentino, que contempla la formación obligatoria para quienes realizan tareas vinculadas con la manipulación de alimentos.

Uno de los principales objetivos fue prevenir enfermedades que pueden producirse por contaminación alimentaria y promover prácticas seguras durante las distintas etapas de preparación, conservación y distribución.

Qué temas se abordaron durante el curso

A lo largo de las cuatro jornadas, los auxiliares escolares recibieron formación sobre diferentes aspectos relacionados con la inocuidad alimentaria.

Entre los principales contenidos se destacaron la manipulación segura de alimentos en establecimientos escolares, la trazabilidad alimentaria, la legislación vigente y las cinco claves para garantizar la inocuidad de los alimentos.

También se trabajó sobre alimentos libres de gluten, una temática especialmente importante para garantizar una alimentación adecuada a personas con necesidades alimentarias específicas.

Otro de los ejes centrales fue la prevención de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), entre ellas el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una enfermedad grave que puede estar asociada con el consumo de alimentos contaminados.

El carnet de Manipulación de Alimentos es obligatorio

Desde la Secretaría de Salud recordaron que esta capacitación constituye un requisito para acceder posteriormente al Carnet de Manipulador de Alimentos, expedido por la Autoridad Sanitaria Provincial.

El documento es obligatorio para todas las personas que desarrollan actividades que implican contacto con alimentos en las distintas etapas de la cadena productiva.

Esto incluye tareas relacionadas con la elaboración, preparación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de productos alimenticios.

La formación busca garantizar que quienes desempeñan estas funciones cuenten con conocimientos básicos para prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de los consumidores.

Chubut impulsa capacitaciones para prevenir enfermedades

La Secretaría de Salud provincial, encabezada por Sergio Wisky, lleva adelante una política de capacitación permanente a través de la Dirección Provincial de Salud Ambiental, bajo el enfoque de Una Salud.

Estas acciones se desarrollan en diferentes localidades de Chubut y tienen como finalidad fortalecer la prevención de enfermedades, promover buenas prácticas de manipulación y garantizar el cumplimiento de la normativa alimentaria.

En el caso de Comodoro Rivadavia, la formación destinada a los 150 auxiliares representa una herramienta para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en los comedores escolares.