El barrio Laprida de Comodoro Rivadavia se prepara para recibir una nueva edición de “Vitríteca en Modo Feria”, un encuentro que busca dar visibilidad al trabajo de emprendedores y creadores locales.

La actividad se desarrollará durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en el espacio conocido como La Biblio, ubicado en Paraguay 670, barrio Laprida.

Bajo la consigna “Creadores Exponen”, la propuesta reunirá diferentes emprendimientos que ofrecerán sus productos y creaciones en un espacio de encuentro con la comunidad.

Dos jornadas para conocer y apoyar a los emprendedores

La feria contará con una variedad de propuestas vinculadas con el diseño, la confección, los productos naturales, las artesanías y los artículos elaborados por emprendedores.

Entre los emprendimientos que aparecen en la convocatoria se encuentran Paula Mistretta, B&M Diseño y Confección, Animka Newen Productos Naturales, Fuck Off, Giverny Cuadros, Flor de Abeja, Artemis, Mastika Nails y Tramas Mágicas, entre otros participantes identificados en el afiche.

¿Cuándo y dónde será Vitríteca en Modo Feria?

La actividad se realizará en La Biblio, ubicada en Paraguay 670, barrio Laprida, con los siguientes horarios:

Sábado 7 de noviembre: de 16:00 a 21:00 horas.

Domingo 8 de noviembre: de 15:30 a 20:00 horas.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer los distintos espacios y conocer las propuestas de los emprendedores participantes.

Un espacio para impulsar el trabajo local

Las ferias de emprendedores representan una oportunidad para visibilizar proyectos independientes, fomentar la producción artesanal y fortalecer el vínculo entre los creadores y la comunidad.

En esta oportunidad, Vitríteca propone un encuentro en el que distintos rubros compartirán un mismo espacio, ofreciendo alternativas para quienes buscan productos originales y elaboraciones locales.

Quienes deseen conocer más detalles de la actividad pueden seguir a @Vitriteca en Facebook e Instagram, según informaron los organizadores.