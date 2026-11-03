La Policía del Chubut solicita colaboración para encontrar a Ángel Niz Abril Linette, quien fue vista por última vez el lunes 2 de noviembre en inmediaciones del barrio Isidro Quiroga.

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia emitió un pedido urgente de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Ángel Niz Abril Linette, de 17 años, quien fue vista por última vez el lunes 2 de noviembre de 2026, en inmediaciones del barrio Isidro Quiroga.

Según la información difundida por la Policía del Chubut, la adolescente mide aproximadamente 1,60 metros, pesa alrededor de 60 kilos, es de contextura robusta, tez blanca, ojos marrones y tiene cabello negro, largo y ondulado.

Cómo estaba vestida

Al momento de ser vista por última vez, llevaba un pantalón de jean negro, campera de buzo negra y zapatillas blancas. Además, tenía una mochila negra con detalles blancos.

Dónde aportar información

Desde la División Búsqueda de Personas solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de inmediato al:

297 4082600: División Búsqueda de Personas.

División Búsqueda de Personas. 101: Policía.

Policía. También se puede acudir a la comisaría más cercana.

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