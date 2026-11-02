Su hermana Jésica Schwab cuestionó las demoras en las pericias, las dificultades para acceder al expediente y la falta de respuestas judiciales. Mientras esperan poder cumplir el deseo de cremación de Valeria, familiares y amigos inauguraron un mural para mantener viva su memoria y el pedido de justicia.

A diez meses de la muerte de Valeria Schwab, ocurrida en enero de este año en Comodoro Rivadavia, su familia continúa reclamando respuestas sobre la investigación judicial. Su hermana, Jésica Schwab, expresó su preocupación por la falta de avances en la causa y el desgaste emocional que atraviesan desde el fallecimiento.

En medio de esta situación, familiares, amigos y vecinos inauguraron un mural en homenaje a Valeria, una iniciativa que busca mantener viva su memoria y recordar que el pedido de justicia sigue vigente.

Cuestionamientos por las demoras en las pericias

Jésica explicó que el abogado de la familia presentó una solicitud de ampliación de pericias que, según indicó, todavía no recibió una respuesta oficial.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los tiempos de la investigación. De acuerdo con su testimonio, las prendas de vestir de Valeria fueron analizadas ocho meses después de su muerte.

La entrevistada señaló que los estudios de ADN detectaron material genético de Valeria, de una persona de apellido Chacano y un tercer perfil que no pudo ser reconstruido.

También cuestionó el tratamiento dado al teléfono celular y sostuvo que existen dificultades en los procedimientos de investigación.

Estas afirmaciones corresponden al relato de la familia y no constituyen, por sí mismas, una conclusión judicial sobre eventuales responsabilidades.

La familia denuncia dificultades para acceder al expediente

Otro de los reclamos está vinculado con el acceso a la información judicial.

Jésica aseguró que, pese a sus reiteradas solicitudes, no pudo fotografiar ni obtener copias del expediente de su hermana.

Ante este escenario, manifestó su preocupación por la posibilidad de que la investigación termine cerrándose sin que la familia obtenga las respuestas que espera.

La entrevistada describió un profundo agotamiento físico y emocional después de meses de gestiones y reclamos.

Un mural para mantener viva la memoria de Valeria

Mientras continúa la incertidumbre judicial, familiares y amigos decidieron homenajear a Valeria con una obra artística.

Una vecina cedió una pared de su propiedad para realizar el mural, que fue diseñado por la artista Dana.

La imagen se inspiró en ilustraciones anteriores de Valeria, en las que aparecía caminando de espaldas y donde sus zapatillas tenían un significado especial.

La realización contó con la colaboración de familiares, amigos y personas que aportaron materiales y acompañaron el trabajo.

Durante la inauguración, los presentes registraron la aparición de una mariposa blanca sobre la obra, un momento que resultó especialmente emotivo para quienes participaron del homenaje.

Aún esperan recuperar el cuerpo para cumplir su último deseo

Uno de los aspectos más dolorosos que relató Jésica es que, después de diez meses, la familia todavía no pudo disponer del cuerpo de Valeria.

Según explicó, su hermana había manifestado el deseo de ser cremada, una voluntad que esperan cumplir cuando la Justicia autorice la entrega.

La situación profundiza el sufrimiento familiar, que continúa atravesando el duelo sin poder concretar esa despedida.

Jésica expresó que, ante el desgaste acumulado, decidió priorizar su salud mental y la de sus seres queridos, sin dejar de recordar a Valeria.

Buscan preservar el espacio del homenaje

La familia también proyecta presentar una solicitud ante la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para pedir el mantenimiento del bulevar cercano al mural.

La intención es evitar la acumulación de malezas y residuos y, eventualmente, transformar el sector en un pequeño espacio verde.