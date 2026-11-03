El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada parcialmente nublada, sin probabilidades de lluvia. El viento del oeste se intensificará hacia la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Este martes 3 de noviembre, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada con temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y presencia de viento, especialmente durante las últimas horas del día.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 19°C.

A las 6 de la mañana, la ciudad registraba 10,4°C, con cielo ligeramente nublado, humedad del 57% y viento del oeste a 10 km/h.

Cómo estará el tiempo durante el día

Durante la mañana se esperan 15°C, cielo parcialmente nublado y viento del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde, la temperatura llegará a los 19°C y se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial. Las ráfagas también podrían alcanzar los 50 km/h.

El viento se intensificará por la noche

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 16°C y el viento del oeste aumentará su intensidad, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, por lo que se recomienda tener precaución al circular y asegurar los objetos que puedan desplazarse con el viento.