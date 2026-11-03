La Policía Federal Argentina (PFA) allanó una vivienda en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el intendente Federico Otermín, realizadas a través de redes sociales.

El procedimiento fue llevado adelante por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional, luego de una investigación iniciada en septiembre de 2026.

Según informó la fuerza federal, las amenazas fueron difundidas mediante publicaciones en la plataforma X e incluían expresiones violentas contra funcionarios nacionales y municipales, además de referencias intimidatorias hacia la hija menor de edad del intendente de Lomas de Zamora.

Las amenazas publicadas en redes sociales

La investigación comenzó a partir de una denuncia relacionada con mensajes publicados por un usuario de la red social X.

Entre las expresiones investigadas se encontraban amenazas directas contra el presidente y su hermana, como “A los hermanos Milei hay que fusilarlos” y “Esto va a terminar mal y con muertos muchos”.

De acuerdo con la Policía Federal, los investigadores también detectaron una reiteración de publicaciones hostiles y violentas, con referencias al eventual uso de armas de fuego contra autoridades municipales y otras figuras públicas.

A partir de estos elementos, se inició una investigación para determinar la identidad del responsable de las publicaciones y establecer su ubicación.

La investigación contó con colaboración del FBI

El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal realizó tareas de inteligencia criminal y análisis de fuentes abiertas, conocidas como OSINT, además de examinar información procedente de distintas fuentes digitales.

Según el comunicado oficial, las tareas contaron con la colaboración del agregado jurídico del FBI en Argentina, lo que permitió avanzar en la identificación de un hombre argentino mayor de edad como presunto autor de los mensajes.

Los investigadores también lograron vincular al sospechoso con un domicilio ubicado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La causa contó con la intervención del Área de Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Felipe Di Lello.

Allanaron una vivienda y secuestraron dispositivos electrónicos

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Hernán Villena, ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada sobre la calle José Manuel Estrada.

Durante el procedimiento, los efectivos notificaron de la causa a un hombre argentino de 58 años, señalado como presunto responsable de las publicaciones investigadas.

En el inmueble fueron secuestrados tres teléfonos celulares, una computadora, un disco rígido y una notebook.

Según la Policía Federal, los dispositivos estarían vinculados con las amenazas difundidas a través de las redes sociales y serán materia de análisis en el marco de la investigación judicial.

Encontraron un ejemplar de “Mi lucha”, de Adolf Hitler

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un ejemplar del libro “Mi lucha”, escrito por Adolf Hitler, una obra asociada con la ideología del régimen nacionalsocialista.

El hallazgo fue mencionado expresamente en el comunicado difundido por la Policía Federal Argentina.

Sin embargo, la presencia del libro en el domicilio no permite establecer por sí sola una motivación ideológica ni demuestra la comisión de un delito.

La causa se investiga por intimidación pública

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interviniente, mientras continúa la investigación por el presunto delito de intimidación pública.

La información oficial señala que el hombre fue notificado de la causa durante el procedimiento, pero no informa que haya quedado detenido.

Las actuaciones judiciales buscarán determinar su responsabilidad en las publicaciones denunciadas y establecer las circunstancias en las que se produjeron las amenazas.

Dónde denunciar amenazas y delitos federales

La Policía Federal Argentina recordó que los ciudadanos pueden denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales a través de la División Denuncias de Delitos Federales.

La dependencia brinda atención durante las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se reciben consultas y denuncias mediante el teléfono 4370-5876 y el correo electrónico denunciasdelitosfederales@policiafederal.gov.ar.