El presidente del Congreso de Paraguay, Basilio «Bachi» Núñez, exigió este jueves la renuncia del mandatario, Santiago Peña, por la crisis desatada tras el cierre de ueno bank y advirtió que, si no deja el cargo, respaldará el juicio político impulsado en su contra.

«Reclamamos la renuncia del presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas», escribió el legislador en la red social X.

«Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados», añadió Núñez.

Más temprano, el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), actual titular del gobernante Partido Colorado, también expresó su respaldo al juicio político contra Peña, al considerar necesario «reencauzar la institucionalidad de la República».

El miércoles, 35 diputados presentaron una acusación para promover un juicio político contra Peña y el vicepresidente, Pedro Alliana, por presuntas irregularidades vinculadas a ueno bank, entidad sometida a un procedimiento de resolución por el Banco Central del Paraguay (BCP).

La Cámara de Diputados inició este jueves el debate sobre la iniciativa, que requiere el respaldo de dos tercios de sus integrantes para avanzar al Senado, encargado de juzgar al mandatario y eventualmente destituirlo con una mayoría de dos tercios.

La crisis se desató el martes, cuando el BCP anunció el cierre de ueno bank tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50 por ciento del mínimo legal exigido, lo que dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó protestas.

Ante la situación, Peña exigió la renuncia inmediata de Carlos Carvallo como presidente del BCP e impulsó la renovación de sus autoridades, que incluyó la designación de Pedro de Jesús Acosta como miembro del Directorio.

Además, el miércoles promulgó una ley que permite anticipar parte de los fondos de garantía a los ahorristas afectados por el cierre de ueno bank, con el objetivo de agilizar la recuperación de sus depósitos.

En paralelo, la Fiscalía imputó el miércoles a 27 personas vinculadas al banco y a empresas relacionadas por presuntos delitos financieros.

Este jueves, ocho directivos detenidos comparecieron ante la Justicia, que debe resolver los pedidos de medidas cautelares, entre ellos uno de prisión preventiva y siete de arresto domiciliario. (Sputnik)