El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia. Lo hizo en un mensaje a la Nación, priorizando la tranquilidad de los ahorristas, el respeto a la Constitución y pidiendo disculpas a la ciudadanía.

En un mensaje oficial dirigido al país a través de X, Santiago Peña anunció la presentación de su dimisión al cargo de presidente de la República del Paraguay. Durante su pronunciamiento, el mandatario justificó su decisión señalando: «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas».

Asimismo, Peña remarcó que toma la medida «con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación», agregando su convicción de que «ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay».