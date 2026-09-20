Ubicada en el noroeste de Chubut, sobre la Ruta Provincial 71, Cholila es una localidad rodeada de paisajes que sorprenden por su belleza y tranquilidad. A unos 30 kilómetros de la Ruta Nacional 40 y 38 kilómetros de Epuyén, funciona además como una de las puertas de entrada al Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2017.

La localidad está atravesada por una geografía marcada por montañas, ríos, lagos y cuatro grandes valles: El Cajón, El Rincón, El Blanco y Villa Lago Rivadavia. Cada uno conserva parte de la historia y de la identidad productiva de esta tierra.

Valles, lagos y vida de campo

El Valle El Cajón se caracteriza por sus extensas pasturas y por la actividad ganadera, mientras que El Rincón concentra buena parte de la actividad administrativa y comercial de Cholila.

En El Blanco se asentaron algunos de los primeros pobladores provenientes de distintos lugares del país y del mundo. Allí también quedó una de las historias más conocidas de la localidad: la presencia de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etta Place, quienes construyeron una cabaña en la zona a comienzos del siglo XX.

La cabaña de Butch Cassidy permanece como uno de los atractivos históricos del lugar y recuerda el paso por estas tierras de los célebres bandoleros estadounidenses.

Por su parte, Villa Lago Rivadavia concentra buena parte de la oferta de alojamiento y constituye un punto estratégico para quienes buscan recorrer los atractivos naturales cercanos al Parque Nacional Los Alerces.

Lagos para descubrir

Cholila también es una invitación a disfrutar del agua y de las actividades al aire libre. Desde la localidad se puede acceder a los lagos Rivadavia, Cholila, Lezama, Cisne, Mosquito, El Cóndor y Pellegrini.

La propuesta turística incluye pesca deportiva, cabalgatas, caminatas, navegación y excursiones, además de la posibilidad de recorrer los extensos valles y acercarse a la vida cotidiana de las comunidades rurales.

El asado, una tradición que convoca

Si existe una celebración que identifica a Cholila, es la Fiesta Nacional del Asado. Cada año, durante el primer fin de semana de febrero, el predio El Morro se transforma en escenario de uno de los grandes encuentros populares de la Patagonia.

Miles de visitantes llegan para disfrutar de música en vivo, feria y actividades, pero hay una protagonista indiscutida: la carne vacuna de la región, preparada al asador.

La gastronomía se vincula así con una de las actividades productivas históricas de Cholila y con una tradición que forma parte de la identidad del pueblo.

Un destino para bajar el ritmo

Cholila combina naturaleza, historia y cultura rural en un paisaje donde el turismo se vive de una manera diferente.

Navegar sus lagos, recorrer sus montañas, cabalgar por los valles, conocer la historia de sus pobladores y compartir un asado son algunas de las experiencias que propone este rincón de la Patagonia.

En el corazón de la Comarca Andina, Cholila conserva ese espíritu de pueblo tranquilo y campesino que convierte al viaje en una experiencia para disfrutar sin apuro.