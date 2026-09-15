Con la llegada de los primeros ejemplares, Chubut inicia una nueva temporada de pingüinos de Magallanes, uno de los espectáculos más convocantes de la fauna patagónica.

Las aperturas progresivas de los principales sitios de avistaje se concretan en:

8 de septiembre : Estancia San Lorenzo (Península Valdés).

: Estancia San Lorenzo (Península Valdés). 14 de septiembre : Área Natural Protegida Punta Tombo .

: Área Natural Protegida . 2 de octubre: Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías.

La temporada se extenderá hasta los primeros meses de 2027, acompañando el ciclo natural de llegada, nidificación y reproducción de la especie.

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut lleva adelante trabajos de mantenimiento y puesta en valor en las áreas naturales, incluyendo senderos, centros de interpretación e infraestructura turística.

En Punta Tombo, se destacan:

Renovación del acceso a la Ruta Provincial Nº 42 con obras de enripiado y alcantarillas.

Reforma integral de la Sala Marina y el diorama del Centro de Interpretación, con aporte de la Fundación Félix de Azara.

Creación de un espacio audiovisual inmersivo sobre biodiversidad patagónica, en colaboración con la empresa Torca.

Tareas de preservación y acondicionamiento de senderos con materiales aportados por Pinturerías Croma.

Estas acciones refuerzan la articulación entre el sector público, instituciones y empresas privadas, con el objetivo de mejorar la experiencia turística y fortalecer la conservación ambiental.