En Esquel, el Gobierno del Chubut encabezó un encuentro de trabajo para diseñar la nueva Ley de Pesca Continental Deportiva, con el objetivo de reemplazar normas vigentes desde la década del 70 y adecuarlas a la realidad ambiental y turística actual.

La jornada, coordinada por la Dirección de Pesca Continental a cargo de Pablo Buono, incluyó comisiones técnicas y un plenario final donde se debatieron ejes prioritarios: el libre acceso a cursos de agua, el reconocimiento del cuerpo de guardapescas como autoridad pública y la conformación de un Fondo Provincial de Pesca.

Participaron representantes de municipios cordilleranos, la Legislatura provincial, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la UTN, científicos del CONICET-CIEMEP, guías de pesca, operadores turísticos y estudiantes de Guardafauna Universitario.

El anteproyecto definitivo incorporará las conclusiones de las mesas de trabajo antes de ser elevado a la Legislatura del Chubut para su tratamiento formal.