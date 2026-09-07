El Campeonato Internacional Patagónico de Esquí, realizado en el centro de esquí La Hoya y organizado por el Club Andino Esquel (CAE), generó un impacto económico estimado en 400 millones de pesos para la localidad chubutense.

Durante la competencia participaron 200 atletas y otros 200 acompañantes y entrenadores, que colmaron la capacidad hotelera y gastronómica de la ciudad. El gasto promedio por visitante superó el millón de pesos en el caso de los extranjeros, especialmente provenientes de Chile.

El certamen recibió elogios por su organización y se sumó a un año destacado para el CAE, que también fue sede del Nacional de Escalada Deportiva y otros torneos regionales.

En lo deportivo, el podio por clubes fue encabezado por el Club de la Nieve (Bariloche), seguido por el Ski Club Bariloche, el Club La Parva (Chile), el Club Andino Ushuaia y el Club Andino Villa La Angostura. Entre los locales se destacaron Benjamín Neira, Remigio González Moreno y la joven promesa Juliana Inés Mateo.

La agenda deportiva continuará en septiembre con la competencia infantil “El Zorro Juan” y el tradicional Tetratlón del Club Andino, que seguirán impulsando el turismo en la región.