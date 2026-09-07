Una tragedia vial ocurrió este domingo por la mañana en la rotonda de las avenidas 20 de Junio y del Trabajo, donde una mujer de aproximadamente 40 años perdió la vida al ser embestida por un automóvil mientras se dirigía en bicicleta hacia su trabajo en el Hospital Andrés Isola.

El vehículo involucrado, un Volkswagen Vento, era conducido por un hombre que arrojó un resultado positivo en el test de alcoholemia, con una graduación superior a 2 gramos de alcohol por litro de sangre. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el conductor quedó detenido.

Este lunes se llevará a cabo la audiencia de control de detención y apertura de la investigación, en la que se formulará la imputación por homicidio culposo agravado. La pesquisa continuará con pericias técnicas para determinar la mecánica del accidente, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos.