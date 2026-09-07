Un incendio destruyó por completo la vivienda de Mariela Altamirano, madre de Ángel López, el niño asesinado en abril en Comodoro Rivadavia. La mujer se encuentra detenida con prisión preventiva por el homicidio, por lo que no estaba en el lugar al momento del siniestro.

El fuego se inició en el quincho de la propiedad, construido principalmente en madera, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas. Bomberos acudieron tras el aviso de una vecina, pero confirmaron que las pérdidas fueron totales. No se registraron víctimas ni heridos.

La casa, ubicada en Zona de Quintas, era habitada por Altamirano junto a su pareja y dos hijos antes de su detención. Personal de la División Criminalística realizó pericias para determinar las causas del incendio.

El caso de Ángel López, de 4 años, conmocionó a la comunidad cuando se reveló que el niño murió tras recibir múltiples golpes en la cabeza. Por el hecho, la Justicia ordenó la detención de su madre biológica y del padrastro, Maicol González.