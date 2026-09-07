La justicia está investigando las causas de la muerte del niño de 9 años que hoy, pasadas las 13.40, se cayó desde la ventana de su departamento en el tercer piso de Las Torres.

Además de las pericias e investigaciones, la justicia demoró preventivamente a la niñera que estaba a cargo del menor. De acuerdo a las explicaciones de los operadores judiciales, la detención es a instancias del artículo 215 del Código Procesal Penal y que se extenderá hasta que se esclarezcan las causas del hecho, y ante la necesidad de que se realicen -sin intromisión- todas las diligencias investigativas y determinar el eventual grado de responsabilidad que la mujer pudiera tener en el suceso.