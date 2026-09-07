El presidente Javier Milei sigue insistiendo que la repercusión y adhesión de la cadena nacional del jueves, por Malvinas, fue muy buena. La realidad, en base a lo que todo el mundo se sabe lo que realmente el presidente piensa y siente por Malvinas, es que no generó mucha reacción.

Por otro lado, más allá de haber girado fondos para la construcción de la base en Ushuaia, que había detenido apenas asumió, se supo que fuera de la lista de las empresas a sancionar dejó las de su mentor, Eduardo Elsztain.

La Inteligencia Artificial le generó un dolor de cabeza a Milei, que se tragó otra fake.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: