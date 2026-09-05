El presidente Javier Milei está cada vez más perdido en su relato.

En su discurso en el cierre de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Iguazú, Multi volvió a elogiarse y hablar de una economía que solo ve en su imaginación.

Volvió a desconocer el endeudamiento familiar, atacar a la oposición, a la misma que había tendido un puente en su impostada cadena nacional sobre Malvinas.

Nadie le creyó nada sobre su súbito amor por las Islas.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: