Se trata de una propuesta destinada a docentes de todos los niveles y modalidades que comenzará este lunes 7 de septiembre. Se desarrollará bajo modalidad virtual sincrónica, con un cupo de 140 participantes.

El Gobierno del Chubut, por intermedio del Ministerio de Educación, abrió las inscripciones al Curso de Capacitación Docente “Entender Malvinas”, una propuesta de formación que busca profundizar el abordaje histórico, jurídico, político, geopolítico y pedagógico de la Cuestión Malvinas, fortaleciendo las herramientas para su enseñanza en las instituciones educativas.

La capacitación propone ampliar el tratamiento de la Cuestión Malvinas más allá del conflicto bélico de 1982, incorporando las distintas dimensiones que atraviesan esta causa nacional y promoviendo una enseñanza contextualizada y crítica sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

A lo largo de los encuentros se abordarán contenidos vinculados con los antecedentes históricos y jurídicos, la ocupación británica de 1833, la geopolítica del Atlántico Sur, las resoluciones de Naciones Unidas, los recursos naturales estratégicos, las negociaciones diplomáticas, el conflicto de 1982 y la posguerra. También se trabajará sobre estrategias didácticas para el abordaje de estos contenidos en las aulas.

La propuesta estará a cargo del Departamento de Investigación, Capacitación y Divulgación de la Dirección Gesta de Malvinas del Honorable Senado de la Nación.

*Modalidad e inscripción*

El trayecto formativo tendrá 10 encuentros virtuales sincrónicos, con una carga horaria total de 20 horas reloj. El primer encuentro se realizará este lunes 7 de septiembre y las clases se desarrollarán los lunes y jueves, de 19 a 21 horas.

La propuesta cuenta con un cupo de 140 participantes y la inscripción permanecerá abierta hasta completar las vacantes. Completar el formulario no implica por sí mismo la confirmación de la vacante: posteriormente, las personas inscriptas recibirán por correo electrónico la confirmación y las indicaciones para acceder a los encuentros.

Los docentes interesados pueden inscribirse a través del formulario disponible en https://bit.ly/EntenderMalvinasCh